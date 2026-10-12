Rennes : accord trouvé pour la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal

Abdelhamid Aït Boudlal a vécu un début de saison compliqué au Stade Rennais. Repris de volée par son coach Franck Haise, le défenseur marocain âgé de 20 ans avait également été recadré par son directeur sportif Loïc Désiré, qui lui reprochait des prestations peu convaincantes et surtout d’avoir un peu trop la tête au mercato.

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Apparu à quatre reprises depuis le début de la saison (280 minutes de jeu), Aït Boudlal reste un élément sur lequel les Rouge et Noir comptent. Selon nos informations, un accord a été trouvé pour sa prolongation. Pour rappel, l’ancien pensionnaire de l’Académie Mohamed VI est lié au SRFC jusqu’en juin 2028.