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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le message des Bleus sur X après l’élimination

Par Sasha Nahon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France 0-2 Espagne
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L’équipe de France a réagi avec sobriété à son élimination en demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne (2-0). Sur son compte X, la sélection tricolore a publié un message d’unité : « On gagne ensemble, on perd ensemble », accompagné d’une photo du groupe. Une manière d’assumer collectivement la défaite après un parcours qui s’est arrêté aux portes de la finale.

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Les Bleus n’ont toutefois pas terminé leur tournoi. La France disputera samedi à 23 heures le match pour la troisième place face au perdant de la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine. « Les Bleus auront une dernière bataille à livrer pour terminer ce Mondial sur le podium », a rappelé l’équipe de France, déterminée à conclure la compétition sur une note positive.

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