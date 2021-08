PSG : Pochettino évasif sur Messi

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino n'est pas du genre à sortir des clous en conférence de presse. L'entraîneur argentin l'a de nouveau prouvé ce vendredi, en réponse à une question immédiate, sur Lionel Messi et la possibilité de le recruter au Paris Saint-Germain.

« On est concentrés sur le début de la saison, le club travaille en parallèle sur le mercato pour améliorer l'équipe, atteindre les objectifs fixés. On sait ce qui s'est passé hier, mais on reste focalisés sur le match de Troyes, aller là-bas et gagner ce match. » Le PSG débute en effet sa saison samedi soir à Troyes (21h).