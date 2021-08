PSG : Lionel Messi encense Marco Verratti

Lionel Messi a livré sa première conférence de presse en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Et il a été interrogé directement sur l'un de ses nouveaux coéquipiers, l'Italien Marco Verratti, qui a, le temps d'un été, été proche de rejoindre le FC Barcelone. Finalement, c'est au PSG que les deux hommes évolueront ensemble.

« Aucun doute, il a prouvé que c'est un grand joueur, un des meilleurs du monde à son poste. Au FC Barcelone, on a voulu le recruter pendant de longues années, maintenant c'est l'inverse c'est moi qui vient ici pour jouer avec lui. C'est un phénomène, je l'ai connu en tant que personne aussi, c'est un très bon gars. Dans le vestiaire, il y a les meilleurs du monde, l'effectif est énorme, j'espère pouvoir aider et atteindre les objectifs du club et mes objectifs personnels », a lancé Messi, visiblement déjà sous le charme de ses coéquipiers.