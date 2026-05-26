Real Madrid : coup de théâtre dans le dossier Nico Paz à cause de José Mourinho

L’avenir de Nico Paz continue d’alimenter les discussions en Serie A, et surtout du côté du Real Madrid. Après une saison remarquable sous les couleurs de Como 1907, le milieu offensif argentin est déjà attendu pour revenir dans son club formateur et devenir l’une des recrues phares du club merengue pour se renouveler. Le joueur de 21 ans sort d’un exercice très convaincant avec 12 buts et 6 passes décisives, contribuant grandement à la qualification historique de Como pour sa première Ligue des Champions.

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En interne, Côme pousse très fort pour conserver sa pépite une saison supplémentaire. Le club italien sait que Cesc Fàbregas apprécie énormément le profil de Nico Paz et souhaite continuer à construire son projet autour de lui. «Nous avons déjà commencé à parler de l’avenir. On verra ce qui se passera, mais je suis serein. Nous allons discuter avec le Real Madrid et nous verrons», avait d’ailleurs expliqué récemment le manager de l’équipe lombarde. Et la presse italienne annonce que Nico Paz n’est pas très enclin à retourner tout de suite au Real Madrid.

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Nico Paz aimerait rester un an de plus

En effet, l’international argentin serait également favorable à l’idée de rester encore un an chez les Lariani afin de poursuivre sa progression et faire ses débuts en C1 dans un environnement où il se sent parfaitement épanoui. La décision finale appartient bien au Real Madrid, qui garde totalement la main sur le dossier. Le club madrilène avait sécurisé plusieurs clauses lors du transfert du joueur, dont une option de rachat estimée à 9 millions d’euros. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a encore été prise par la direction madrilène.

Un autre élément pourrait également peser dans ce dossier : l’arrivée annoncée de José Mourinho au Real Madrid. Le technicien portugais souhaiterait récupérer immédiatement Nico Paz dans son effectif. Mais le flou autour de la future organisation sportive madrilène et les prochaines élections présidentielles pourraient retarder toute décision définitive. De quoi laisser encore un peu d’espoir à Côme de conserver sa star argentine une saison de plus afin de faire progresser son grand talent.