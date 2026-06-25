CdM 2026 : les chances de qualifications pour les 16es de finale selon Opta

Alors que certaines sélections, à l’image de la France, ont d’ores et déjà validé leur billet pour les 16es de finale de la Coupe du Monde, d’autres nations vont devoir batailler jusqu’au bout pour obtenir le précieux sésame. Dans cette optique, l’Algérie, troisième provisoire du groupe J, n’a plus le droit à l’erreur. Ce jeudi, Opta résume d’ailleurs les chances de qualifications pour les 16es de finale pour chaque poule de la compétition.

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Pour rappel, l’Allemagne (1ère du groupe E), les États-Unis (1ers du groupe D), le Mexique (1er du groupe A), l’Argentine (1ère du groupe J), la France (groupe I), la Norvège (groupe I), la Colombie (groupe K), la Suisse (1ère du groupe B), le Canada (2e du groupe B), le Brésil (1er du groupe C), le Maroc (2e du groupe C), l’Afrique du Sud (2e du groupe A) et la Bosnie-Herzégovine (3e du groupe B) sont d’ores et déjà assurés de disputer les 16es.

Les chances de qualifications pour les 16es de finale selon Opta

- Groupe A: Corée du Sud avec 87,76%

- Groupe C: Écosse avec 24,86%

- Groupe D: Australie avec 93,36% et Paraguay avec 88,08%

- Groupe E: Côte d’Ivoire avec 93,29%, Équateur avec 18,15% et Curaçao avec 17,58%

- Groupe F: Pays-Bas avec 100%, Japon avec 100%, Suède avec 91,50%

- Groupe G: Égypte avec 100% Belgique avec 91,96%, Iran avec 56,61%, Nouvelle-Zélande avec 7,99%

- Groupe H: Espagne avec 100%, Cap-Vert avec 66,72%, Uruguay avec 38,19% et Arabie saoudite avec 33,27%

- Groupe I: Sénégal avec 72,18% et Irak avec 1,12%

- Groupe J: Autriche avec 97,15% et Algérie avec 82,09%

- Groupe K: Portugal avec 100%, RD Congo avec 41,59% et Ouzbékistan avec 1,68%

- Groupe L: Angleterre avec 100%, Ghana avec 100%, Croatie avec 94,86%