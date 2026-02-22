La réponse sèche de Nicolas de Tavernost à Jean-Pierre Rivère sur Ligue1+
«Je pense que Ligue 1+ est une erreur stratégique qu’on a faite, on avait 400 millions d’euros d’Amazon (…) Nicolas de Tavernost a considéré que ce n’était pas la bonne solution. Il a considéré que Ligue 1+ était la bonne solution.» C’est par ces mots que le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, a évoqué le projet de la nouvelle plateforme dédiée au championnat de France hier dans Gym Tonic.
Le président démissionnaire de LFP Média, Nicolas de Tavernost, lui a répondu dans la soirée sur son compte X : «suite à la déclaration de J-P Rivère, je rappelle que les Présidents de L1, dont J-P Rivère, ont voté à l’unanimité la création de Ligue 1+ faute d’alternative satisfaisante, et que son intervention pendant les négociations auprès de Canal+, dont il se dit proche, n’a rien donné.» Pour rappel, Rivère avait indiqué avoir engagé des discussions avec Canal, qui était, selon lui, prêt à revenir dans la partie.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer