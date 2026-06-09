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Coupe du Monde : les grandes ambtions de Riyad Mahrez avec l’Algérie

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

Après 12 ans sans Coupe du Monde, l’Algérie est de retour sur la plus grande des scènes internationales cet été sur le continent américain. Après un nul face à l’Uruguay en mars et une victoire face aux Pays-Bas en amical la semaine dernière, les Fennecs peuvent rêver d’un beau parcours dans ce Mondial. Interrogé à sa descente de l’avion à Kansas City, Riyad Mahrez en a dit plus sur les attentes algériennes avant ce tournoi.

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« Je ne sais pas s’il y a de grandes attentes envers nous. On est là pour faire quelque chose, rendre fiers nos familles et l’Algérie. C’est le plus important pour nous. Le premier match contre l’Argentine de Messi ? Ça sera un beau match, on le prend comme n’importe quel autre. Nous sommes concentrés aussi sur les autres. On verra mais on est prêts. »

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