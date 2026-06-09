Coupe du Monde : les grandes ambtions de Riyad Mahrez avec l’Algérie
Après 12 ans sans Coupe du Monde, l’Algérie est de retour sur la plus grande des scènes internationales cet été sur le continent américain. Après un nul face à l’Uruguay en mars et une victoire face aux Pays-Bas en amical la semaine dernière, les Fennecs peuvent rêver d’un beau parcours dans ce Mondial. Interrogé à sa descente de l’avion à Kansas City, Riyad Mahrez en a dit plus sur les attentes algériennes avant ce tournoi.
🇩🇿 Riyad Mahrez : "Essayer de faire quelque chose qui rendra fiers nos proches et notre pays" pic.twitter.com/gzGIjeIKmw— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 8, 2026
« Je ne sais pas s’il y a de grandes attentes envers nous. On est là pour faire quelque chose, rendre fiers nos familles et l’Algérie. C’est le plus important pour nous. Le premier match contre l’Argentine de Messi ? Ça sera un beau match, on le prend comme n’importe quel autre. Nous sommes concentrés aussi sur les autres. On verra mais on est prêts. »
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