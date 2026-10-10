La banderole piquante du CUP face au Mans

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Le Mans, ce samedi soir au Parc des Princes, a donné lieu à une petite bataille entre supporters dans les tribunes avant le début de match. Avant cette confrontation, les ultras manceaux avaient déployé un tifo représentant un immense serpent enroulé autour de la tour Eiffel. Et forcément, cette initiative n’est pas passée inaperçue du côté du Collectif Ultras Paris (CUP), bien décidé à répondre à cette attaque symbolique.

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La banderole piquante du CUP en réponse au groupe d’ultras du Mans Firesnake. « Comme votre serpent, vous rampez toujours aux pieds de Paris. » #PSGLMFC https://t.co/J3IFA2OHw9 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 10, 2026

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Les supporters parisiens ont ainsi profité de l’avant-match pour adresser un message particulièrement piquant à leurs homologues manceaux. «Comme votre serpent, vous rampez toujours au pied de Paris», pouvait-on lire sur une banderole déployée dans les tribunes du Parc des Princes. Une réponse qui détourne directement le symbole choisi par les ultras du Mans pour rappeler, avec une bonne dose de provocation, la supériorité revendiquée du club de la capitale.