Thomas Strakosha quitte la Lazio pour Brentford

Après six saisons passées du côté de Rome à défendre les cages de la Lazio, le gardien de but albanais Thomas Strakosha va connaître sa première expérience en Angleterre. Libre de tout contrat, l'international aux 19 sélections s'engage avec Brentford pour les quatre prochaines saisons. Il quitte donc les Laziale, avec qui il a remportés quatre trophées (2 Coppe d'Italia et 2 Supercoupes).

«Je suis heureux que nous ayons réussi à signer un gardien de premier plan. Il a été numéro un à la Lazio pendant longtemps, ce qui est très impressionnant. Il a joué en Serie A et en compétition européenne et apportera cette expérience avec lui. Il correspond à notre modèle de gardien de but et arrive dans un bon environnement avec David Raya et Matthew Cox qui se poussent mutuellement chaque jour», a déclaré son nouvel entraîneur Thomas Frank.