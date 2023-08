Al-Hilal : les premières annonces fortes de Neymar

La suite après cette publicité

Après l’annonce très remarquée de son transfert à Al-Hilal, Neymar (31 ans) s’était brièvement exprimé sur son arrivée en Arabie saoudite. Ce mercredi, l’international brésilien s’est posé un peu plus longtemps face aux caméras de son nouveau club. L’occasion pour lui d’évoquer ce changement de vie inattendu. « Non, je n’ai pas commencé à parler de la vie en Arabie saoudite. J’ai eu de brèves discussions avec Telles, Malcom, mais ça n’avait rien à voir avec ça ».

Prêt à sauter dans le grand bain, Neymar a ensuite rendu hommage à l’homme qui a déclenché cet exil doré vers l’Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo. « C’est évidemment un changement très différent, mais c’est toujours un nouveau défi. Cristiano Ronaldo a été le pionnier de tout cela et au début, tout le monde l’a traité de fou, mais aujourd’hui, vous pouvez voir que la ligue se développe de plus en plus. Je suis ici pour aider la ligue à se développer encore plus. Elle sera très compétitive, encore plus après les recrutements de cet été. Je suis impatient d’écrire une nouvelle page d’histoire et de poursuivre tous les objectifs avec le club et mes coéquipiers ».

Nouveau partenaire de Kalidou Coulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et de Moussa Marega, l’international auriverde va évoluer sous les ordres de Jorge Jesus. Et il est motivé. « C’est important d’avoir de la qualité dans l’équipe, cela aide à prendre certaines décisions dans sa carrière et, évidemment, cela a été le cas dans ma vie. Comme je l’ai dit, je suis impatient d’écrire une nouvelle histoire, de poursuivre tous les objectifs avec le club et d’aider mes coéquipiers », a-t-il confié, avant de faire part de son excitation à l’idée de rencontrer les autres grandes stars du championnat saoudien.

« Je suis très heureux de trouver des joueurs de qualité dans d’autres équipes parce que cela vous excite, vous motive à jouer encore mieux. Il est évident que lorsque vous affrontez Ronaldo, Benzema, Firmino, l’excitation est encore plus grande. Je suis donc très heureux d’entrer dans cette ligue et je suis sûr que jouer contre eux sera merveilleux ». Place au terrain maintenant.