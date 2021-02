Islam Slimani juge ses premiers pas à l'Olympique Lyonnais

La suite après cette publicité

C'est un Islam Slimani apaisé et détendu qui s'est exprimé face aux médias ce vendredi. Il faut dire que tous les voyants sont au vert pour l'attaquant algérien buteur et passeur avec l'OL en Coupe de France face à Ajaccio (5-1). Une réalisation, deux passes décisives pour sa première titularisation sous le maillot lyonnais, l'ancien joueur de Leicester a su saisir l'opportunité offerte par son entraîneur Rudi Garcia.

Une rencontre qui a mis en exergue l'adaptation express du principal protagoniste au sein du groupe rhodanien. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Slimani s'est réjouit de ses débuts réussis avec l'Olympique Lyonnais. « Je suis arrivé ici avec un peu de retard physiquement. Je suis bien, je m'adapte bien. Je me sens de mieux en mieux et je connais mieux les joueurs. Le groupe, la langue, m'aident à m'intégrer. Je connais bien la Ligue 1. Cela a été facile pour moi. C'est mon travail de marquer, c'est toujours bien pour un attaquant, » a confié le champion d'Afrique avec les Fennecs.

Islam Slimani veut bousculer la hiérarchie en attaque

Une intégration réussie qui devait cependant se matérialiser par un premier but. Et pour sa première titularisation, Islam Slimani a fait trembler les filets. Un événement qui compte dans une saison. Et ça, l'international algérien le sait mieux que quiconque. « Je dois jouer comme je sais le faire. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué 90 minutes. C'est bien pour moi et pour l'équipe. J'attendais ce but, c'est mon job de marquer des buts. C'est bien pour la confiance, pour l'adaptation. C'est très bien pour moi. [...] Il n'y avait pas de fixation. Avec ma petite expérience, je sais comment marquer des buts. Cela serait plus dur de se dire qu'il faut marquer à tout prix. » Son compteur buts enfin débloqué, Slimani offre à son équipe une palette différente dans le jeu. Autre point positif pour la nouvelle recrue lyonnaise, ses qualités collent parfaitement au jeu offensif prôné par l'OL.

« Pour un attaquant, c'est mieux s'attaquer que de défendre. On a de bons attaquants et à chaque match on marque deux ou trois buts. Comme je l'ai fait à Monaco, ces deux ou trois dernières années j'ai changé ma manière de jouer. Je décroche plus et je veux toucher plus de ballons. Cela marche mieux, » décrypte ainsi le buteur. Un sentiment partagé par son entraîneur Rudi Garcia qui n'a pas hésité à louer l'implication et le dévouement de son joueur. « Il a un état d'esprit collectif très au-dessus de la moyenne. Il fait briller les autres. Je suis vraiment content de son but, un vrai but d'attaquant. C'est un vrai plus d'avoir Islam. Il attaque, il défend, il aide. Un vrai plus dans l'optique de se qualifier pour la Ligue des champions. » Suffisant pour se frayer un chemin et postuler à une place de titulaire au sein d'une attaque lyonnaise rayonnante ? Ambitieux et déterminé, Islam Slimani estime avoir sa carte à jouer sur le sujet. « Il faut demander au coach. Mais je suis là. Si on me demande de jouer à fond je suis là. S'il faut aider l'équipe je suis là. Je veux tout donner car je suis venu pour jouer. Toutes les minutes que j'aurais, je jouerais à fond. » Memphis Depay, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere sont prévenus...