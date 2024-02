Côte d’Ivoire : le bel hommage d’Emerse Faé à Jean-Louis Gasset

Hier, la Côte d’Ivoire a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2023 face au Nigeria. Au bord de l’élimination en poules, les Éléphants sont parvenus à aller au bout et à soulever le trophée chez eux. Une victoire qui est aussi un peu celle de Jean-Louis Gasset (70 ans), qui a quitté son poste de sélectionneur durant le tournoi. En conférence de presse hier soir, Emerse Faé (40 ans), qui a pris le relais, a tenu à lui adresser un message.

La suite après cette publicité

«Je n’arrive pas à mesurer ma joie, c’est énorme. Je rêvais de la CAN en tant que joueur, je n’ai pas su le faire. Là, j’ai eu l’opportunité de le faire en tant qu’entraîneur (…) Malgré le fait que ça arrive comme ça, de cette manière (en remplaçant Gasset en cours de route, ndlr) c’est bizarre. Le jour de mon anniversaire (le 24 janvier dernier), je dois encaisser le départ de Jean-Louis. Je le félicite, c’est sa victoire aussi. J’ai pris l’équipe sans être sûr d’être qualifié. Grâce à Dieu, on a eu une deuxième chance et on n’a rien lâché après.» Gasset appréciera ces jolis mots.