Premier League : Manchester United s'en sort contre West Bromwich

Après la trêve internationale, c'était le retour du football sur les pelouses de Premier League. A l'occasion de la neuvième journée, Manchester United recevait West Bromwich Albion. Dix-huitième et toujours sans succès après 8 journées, le club du nord-ouest de Birmingham espérait sortir de la zone rouge. Mais au théâtre des rêves, tous ne sont pas exaucés. En face, Ole Gunnar Solskjaer alignait un 4-2-3-1 avec Fred et Matic devant la défense, Rashford, Fernandes et Mata en soutien d'Anthony Martial. Victime d'un coup lors d'un entraînement, Paul Pogba manquait à l'appel. Il fallait attendre le deuxième acte pour voir les Red Devils faire la différence.

Une histoire de penaltys. Bruno Fernandes était d'abord sanctionné d'une faute qui offrait un penalty aux Baggies. Mais l'arbitre, David Coote, revenait sur sa décision après examen de la VAR (48e). De l'autre côté du terrain, Darnell Furlong se rendait coupable d'une main dans sa surface (53e). Le penalty frappé par Bruno Fernandes était détourné par Sam Johnstone, mais l'arbitre le donnait à retirer. Cette fois, le Portugais ne manquait pas la cible (1-0, 56e). Edinson Cavani remplaçait Juan Mata à l'heure de jeu (62e), avant que Callum Robinson ne trouve la barre de David de Gea (65e). Marcus Rashford et Harry Maguire n'étaient pas plus en réussite. Court mais précieux succès de Manchester United (1-0), qui grimpe à la 9e place avec un match en retard à disputer.

Le classement de Premier League après 9 journées.