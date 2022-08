La préparation quasi parfaite du PSG de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Une victoire éclatante au Trophée des Champions, une ambiance au beau fixe, un nouvel entraîneur qui recense tous les suffrages : la pré-saison du Paris Saint-Germain ressemble à un conte de fées. Pourtant, il a d'abord fallu patienter, la faute à la lenteur des négociations pour se défaire du contrat de Mauricio Pochettino. Christophe Galtier n'a ainsi été officiellement nommé que le 5 juillet dernier.

Mais l'entraîneur français a eu une chance que ses prédécesseurs ont rarement eue : il a pu bénéficier d'un groupe au complet dès sa prise en main. En 2018, Thomas Tuchel avait entamé son mandat avec une tournée à Singapour amputée des internationaux qui sortaient de la Coupe du Monde. L'année passée, Pochettino avait dû attendre avant de récupérer ceux concernés par l'Euro et la Copa America. Galtier, lui, est parti au Japon avec toutes ses stars, en vase clos, et a pu vite multiplier les discussions informelles avec les uns et les autres.

Galtier a réussi la mission intégration

Le résultat, d'un point de vue humain, s'est vite aperçu, avec un Galtier très proche de ses joueurs. Jouant sur ce point fort, le nouveau coach a visiblement bien apprivoisé son vestiaire, et on l'a vu taquiner sans distinction Neymar, Sergio Ramos, Kalimuendo ou Zaïre-Emery. Ce dernier, tout juste âgé de 16 ans, a été la révélation de la tournée au Japon. Étincelant aux entraînements, il a gratté du temps de jeu lors de deux matches de préparation.

C'est là l'une des missions de Christophe Galtier : savoir repérer les meilleurs éléments du centre de formation et parvenir à les mettre en avant, les intégrer au groupe professionnel et leur donner le temps de jeu suffisant pour les inciter à continuer leur progression au PSG. Avec Zaïre-Emery, un climat de confiance s'est installé. Pour cela, Galtier bénéficie aussi d'un avantage que ses prédécesseurs n'ont pas connu : la détermination de la direction sportive à se séparer des indésirables.

Une direction sportive forte, des joueurs concernés

Herrera, Kurzawa, Draxler, Wijnaldum et Rafinha n'ont pas été convoqués pour la tournée japonaise, signe fort des intentions de la direction. Si Icardi, Gueye, Diallo et Paredes ont été emmenés in extremis, ils sont aussi concernés par un départ cet été. Avec une direction sportive qui assume la stratégie estivale, Galtier peut lui aussi appuyer sur la notion de discipline de groupe. Un message qui semble pour l'instant plaire au groupe. Les scènes de joie, assez rares en cette période de l'année, vues après la victoire au Trophée des Champions, démontrent la belle ambiance qui règne dans le groupe.

Point crucial de la saison du PSG, la forme de Neymar et Lionel Messi apparaît également excellente. La prestation de l'Argentin face à Nantes a surpris les supporters qui avaient pris l'habitude d'être déçus par la Pulga. Des accélérations enfin tranchantes, des combinaisons techniques naturelles, une qualité de passe retrouvée, le numéro 30 est affûté et a retrouvé un Neymar en pleine possession de ses moyens. Leur implication dans le replacement contre Nantes semble aussi prouver que le message de Galtier passe bien. Reste désormais à attendre la réponse à cette question : combien de temps cela durera-t-il ?