Coupe de France
Strasbourg : la déception de Mike Penders
@Maxppp
Souvent irréprochable cette saison, le portier belge Mike Penders avait la mine sombre au moment de se présenter au micro de beIN Sports. En anglais, à sa demande, il a fait part de toute sa frustration.
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«Tu as la chance d’écrire l’histoire de ton club et tu ne le fais pas. On aurait pu faire les choses bien mieux mais c’est comme ça », a-t-il lâché, dépité. Strasbourg, décroché en Ligue 1 pour les places européennes, pourra sauver sa saison en cas de succès en Ligue Europa Conference.
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