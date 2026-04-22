Strasbourg : la déception de Mike Penders

Souvent irréprochable cette saison, le portier belge Mike Penders avait la mine sombre au moment de se présenter au micro de beIN Sports. En anglais, à sa demande, il a fait part de toute sa frustration.

La suite après cette publicité

«Tu as la chance d’écrire l’histoire de ton club et tu ne le fais pas. On aurait pu faire les choses bien mieux mais c’est comme ça », a-t-il lâché, dépité. Strasbourg, décroché en Ligue 1 pour les places européennes, pourra sauver sa saison en cas de succès en Ligue Europa Conference.