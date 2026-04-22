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Strasbourg : la déception de Mike Penders

Par Aurélien Léger-Moëc
Mike Penders, le gardien de Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 0-2 Nice

Souvent irréprochable cette saison, le portier belge Mike Penders avait la mine sombre au moment de se présenter au micro de beIN Sports. En anglais, à sa demande, il a fait part de toute sa frustration.

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«Tu as la chance d’écrire l’histoire de ton club et tu ne le fais pas. On aurait pu faire les choses bien mieux mais c’est comme ça », a-t-il lâché, dépité. Strasbourg, décroché en Ligue 1 pour les places européennes, pourra sauver sa saison en cas de succès en Ligue Europa Conference.

Pub. le - MAJ le
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