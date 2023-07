Le PSG proche de s’offrir le gros coup Bradley Barcola ?

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est bien décidé à enflammer ce mercato estival. Si le dossier Kylian Mbappé ne cesse de faire parler ces dernières semaines, Luis Campos et son équipe continuent de s’activer pour satisfaire les supporters du club de la capitale. Dans cette optique, les Rouge et Bleu ont d’ores et déjà officialisé l’arrivée de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez ou encore Cher Ndour. Et un nouveau renfort pourrait prochainement débarquer dans la Ville Lumière.

Dans cette optique, Le Parisien dévoile de nouvelles informations concernant un certain Bradley Barcola, jeune talent de l’Olympique Lyonnais et priorité de Luis Enrique pour le secteur offensif. Si les deux hommes ont d’ailleurs déjà échangé autour du projet parisien, le quotidien français avance que l’ailier rhodanien de 20 ans ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre le PSG, un club qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions la saison prochaine.

À lire

Abdoulaye Ndiaye quitte l’OL pour Troyes

Bradley Barcola n’est pas insensible !

Une excellente nouvelle pour le coach ibérique de 53 ans, qui devra malgré tout se méfier de la concurrence. En effet, Le Parisien indique, à ce titre, que Manchester City et le RB Leipzig sont également sur les rangs pour enrôler celui qui a inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues lors du dernier exercice. De son côté, l’OL ne serait pas disposé à céder sa pépite mais la donne pourrait rapidement changer…

La suite après cette publicité

Alors que la DNCG, gendarme financier du football français, a récemment annoncé l’encadrement de la masse salariale du club lyonnais, les hautes sphères du dernier septième de Ligue 1 pourrait, en effet, se laisser tenter par le départ d’un joueur estimé à 40 millions d’euros. Considéré comme l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif rhodanien aux cotés de Rayan Cherki et Castello Lukeba, Barcola semble, quoi qu’il en soit, prêt à relever un nouveau défi dans sa jeune carrière. Affaire à suivre…