Le Real Madrid se frotte les mains pour Rodri

Ce n’est plus qu’une question de détails, mais la presse britannique annonce depuis lundi soir le départ de Pep Guardiola de Manchester City à l’issue de la saison. Malgré une année de contrat supplémentaire, le Catalan a choisi de mettre un terme à son aventure avec les Skyblues après dix ans passés à la tête du club, durant lesquels il a remporté 20 titres, un total qui pourrait atteindre 21 s’il soulève finalement la Premier League. Un séisme dans le football anglais, qui devrait avoir des impacts sur Manchester City

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Ce départ pourrait également avoir des conséquences directes sur l’avenir de plusieurs stars de l’effectif mancunien, et notamment pour Rodri, assure la SER. Le milieu de terrain espagnol, suivi par le Real Madrid depuis plusieurs années, est de nouveau annoncé avec insistance du côté des Merengues, désireux de renforcer drastiquement leur effectif en vue de la saison prochaine. Les dirigeants madrilènes auraient observé de près sa récupération après sa grave blessure et verraient en lui la pièce idéale pour renforcer leur entrejeu.

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José Mourinho aura le dernier mot

Toutefois, le dossier reste complexe et dépendra aussi du futur entraîneur madrilène. Le Real Madrid doit encore finaliser l’arrivée supposée de José Mourinho avant de définir précisément ses priorités pour le mercato, qui s’annonce décisif après deux années consécutives d’échecs. En interne, plusieurs voix estiment néanmoins que Rodri correspond parfaitement au profil recherché pour donner une nouvelle dimension au milieu merengue et le départ de Pep Guardiola faciliterait clairement son départ vers l’Espagne.

Reste désormais à savoir si le Real Madrid va réussir à convaincre Manchester City d’ouvrir la porte à l’un de ses joueurs majeurs, qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 et revient en tant que titulaire après une longue période de convalescence. Et alors que son prix est estimé à 70 millions d’euros, les Skyblues ne devraient pas faire de cadeau à leur rival madrilène, mais une chose semble certaine : avec le départ de Guardiola et la possible refonte du projet merengue, le feuilleton Rodri risque d’animer tout l’été du côté de Madrid.