Lionel Messi a bouclé son avenir !

Deuxième de la Conference Est avec un match de moins que le Colombus Crew, l’Inter Miami débute parfaitement la saison 2025 de la Major League Soccer après 7 journées. Mais la saison va être longue pour la franchise floridienne, qui devra être compétitive en Championnat, en CONCACAF Champions Cup, mais aussi lors de la Coupe du monde des Clubs l’été prochain. Le tout, en sachant que sa star Lionel Messi arrivera en fin de contrat à l’issue de cette longue saison.

Depuis le début de la saison, l’Argentin, qui touchera les 38 ans à partir de juin prochain, a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 9 rencontres. Mais pour l’instant, il est sans club à l’issue de la saison actuelle. «Malgré mon âge, quand je suis ici, j’ai l’impression d’être un enfant à cause des bêtises que je fais parce que je me sens à l’aise. Tant que je vois que je me sens bien et que je peux continuer à aider l’équipe comme je l’entends, nous continuerons à en profiter», avait-il récemment expliqué.

Lionel Messi prolonge pour le Mondial 2026

Des propos qui allaient vers un renouvellement de son aventure vers la Magic City. Et selon The Athletic, l’Inter Miami est tout proche de trouver un accord total avec l’entourage de la Pulga pour une prolongation de contrat. Des conditions doivent encore être finalisées pour valider ce renouvellement, mais les négociations sont à un stade avancé et l’ex-Parisien devrait bel et bien signer avec le club américain et ferait ainsi un grand pas pour disputer la Coupe du monde 2026.

Un deal gagnant pour toutes les parties, puisque l’Inter Miami aura donc réussi son pari de convaincre Messi à jouer dans son nouveau Miami Freedom Park, qui ouvrira pour la saison prochaine. «Les étoiles s’alignent pour un grand avenir, pour le club et pour Lionel. La décision lui appartient entièrement. D’ici à 90 jours, nous aurons déterminé tout cela. Mon espoir a toujours été de voir Messi jouer dans notre nouveau stade en 2026. J’espère que cela se produira», a indiqué le président du club Jorge Mas. La retraite pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ce n’est donc toujours pas pour tout de suite.