OL : Michele Kang dévoile sa grande stratégie mercato après la décision de la DNCG

Le soulagement était palpable du côté de l’Olympique Lyonnais après la décision de la DNCG de maintenir le club en Ligue 1, avec un «encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club». Présente en conférence de presse, Michele Kang a évoqué un moment historique et n’a pas caché les difficultés traversées ces dernières semaines. «C’était l’un des challenges les plus durs de ma vie. Je n’aurais pas démarré l’aventure si je ne croyais pas en l’OL», a confié la nouvelle présidente du club rhodanien, désireuse de «restructurer financièrement le club et bâtir un modèle durable. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le football et travailler à nos objectifs sportifs pour briller à nouveau en Europe».

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La femme d’affaires s’est montrée optimiste quant à l’avenir de l’OL, malgré les nombreux chantiers à mener. « Ça ne sera pas facile mais nous sommes engagés pour faire ce qu’il faut pour ramener l’excellence du passé de l’équipe et nous le ferons de manière responsable et rentable », a-t-elle assuré. Le directeur général Michael Gerlinger a, lui, confirmé la stratégie sportive, par rapport à l’an dernier : «il faut continuer la stratégie de recrutement commencée avec Matthieu Louis-Jean, qui est de développer des jeunes joueurs qui veulent jouer et gagner. Nous avons eu beaucoup de joueurs de l’académie et on va poursuivre ce travail sportif», a-t-il ajouté.

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Pas de folie sur le mercato d’été

Mais les attentes restent élevées du côté lyonnais. «L’ambition est la même que la saison dernière : on veut jouer l’Europe. Avec ce budget, on a montré qu’on pouvait prétendre au podium. Le plan de transfert ne change pas. La DNCG a encadré le budget que nous avons présenté. Quoi qu’il arrive, nous resterons sur une stratégie raisonnable. On ne dépensera pas plus. Le plan jusqu’en 2028 est toujours le même pour restructurer le club et revenir plus haut. Mais le fait de se qualifier pour la Ligue des Champions accélère les choses, mais on reste prudent», a conclu Michael Gerlinger.

Enfin, le nouveau directeur sportif, tout juste prolongé, Matthieu Louis-Jean, n’a pas souhaité donner de nouvelles pistes pour le mercato, mais il assure «vouloir une équipe d’année en année cohérente et sur le podium régulièrement en Ligue 1, avant de challenger plus haut. Nous devons être réguliers», avec l’objectif de qualifier le club en Ligue des Champions à travers le tour préliminaire. En clair, l’OL ne fera pas de folie et veut garder un plan stable pour retrouver une grande place sur la scène européenne. Un gros projet à mener.