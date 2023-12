LdC, PSG : Nasser Al-Khelaïfi conforte Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain s’est fait peur mais va poursuivre son aventure en Ligue des champions à partir de février 2024. Le club de la capitale, en déplacement au Signal Iduna Park, prenait le point du nul face au Borussia Dortmund (1-1), suffisant pour finir à la deuxième place du groupe F derrière son adversaire du soir. Un résultat frustrant mais suffisant pour donner le sourire au président, Nasser Al-Khelaïfi, interrogé par Canal + après le match : «l’objectif était de finir premier du groupe. On est qualifiés, c’était compliqué avec le match contre Milan, le match à l’extérieur à Newcastle. C’est là où on a perdu la première place. Même aujourd’hui, on méritait de gagner ce match. On a fait un grand match je pense, on avait beaucoup d’opportunités de marquer mais on n’a pas marqué. On a fait le job minimum, on est contents d’être qualifiés quand même parce que le groupe était compliqué, très difficile. On est satisfaits.»

Néanmoins, malgré la qualification en phase à élimination directe de la C1, le visage affiché par les hommes de Luis Enrique n’est pas le plus rassurant, surtout pour un PSG qui se veut candidat sérieux pour soulever la Coupe aux grandes oreilles le printemps prochain. Mais le dirigeant parisien n’a pas hésité à très vite conforter son technicien espagnol de 53 ans, toujours au micro de l’ancien Parisien Christophe Jallet : «on a joué avec notre niveau, notre style, et notre entraîneur Luis Enrique. On est contents de lui, de son travail, sur le style de jeu, ce qu’on veut et ce qu’on aime offensivement. On va continuer, le coach est vraiment très motivé pour faire la même chose. On a signé avec lui pour un jeu offensif. On a beaucoup d’occasions mais c’est le foot.»