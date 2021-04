Ligue 1 : Rudi Garcia et l'OL lancent la mission commando

La suite après cette publicité

Plus qu'un match. Dimanche soir à 21 heures, l'Olympique Lyonnais va jouer sa saison face à l'AS Monaco. Quatrième de Ligue 1 Uber Eats avec 67 points, le club rhodanien est légèrement distancé dans la course aux places en Ligue des Champions et au titre. La rencontre contre les Monégasques (3e, 71 points) sera donc décisive. A l'OL, on l'a bien compris. Cette semaine, le président Jean-Michel Aulas a pris la parole pour décréter l'union sacrée. Hier, c'était au tour de Juninho d'apporter son soutien sur les médias du club. Les deux hommes ont ensuite assisté à l'entraînement de jeudi pour épauler le groupe. Un groupe qui se sait dos au mur et qui y croit toujours. C'est le message qu'ont essayé de transmettre Rudi Garcia et Anthony Lopes ce vendredi lors du point presse d'avant-match.

Un état d'esprit de guerriers

Le portier, encore marqué par l'échec face au LOSC, a été le premier à prendre la parole. «La digestion a été dure, très compliquée. Il a fallu se remettre la tête à l'endroit, se dire que tout n'est pas fini même si la semaine a été dure. Donc voilà, ça a été difficile mais il a fallu retrouver le chemin, pour être conquérant. Il faut enchainer les trois derniers matches». Les Gones se sont donc préparés sérieusement toute la semaine pour ce rendez-vous comme l'a souligné Rudi Garcia : «la semaine s'est bien passée. Comme je l'ai demandé aux joueurs, il y a eu une concentration maximale et une implication maximale aux entraînements. On a fait une bonne semaine. J'espère qu'on fera un bon match dimanche. Le but est de recoller au podium et de gagner à Monaco».

Il a ensuite ajouté : «je n'ai aucun doute sur l'état d'esprit de l'équipe. On se doit de tout mettre en œuvre. Dès la reprise des entraînements cette semaine, j'ai voulu leur montrer, comme une évidence, que si on gagnait contre Monaco dimanche tout serait encore possible et tout sera possible. Il ne faut pas le dire mais le faire. (...) Les joueurs ont besoin de fraîcheur mentale. Il faut être intelligent et garder le cap, qui est de gagner à Monaco. Tout est encore possible pour le podium. Le calendrier n'est pas un gage de 9 points sur 9 pour tout le monde après». Un discours qui est le même que celui véhiculé par un Anthony Lopes déterminé comme jamais.

Un terrible échec en cas de 4ème place

«On n'est pas si loin du podium. On est à 4 points et on joue le troisième dimanche ce qui nous permettrait de revenir à 1 point. La source de motivation, c'est celle ci : tout donner. (...) Rien n'est terminé. On a encore un petit espoir d'aller chercher cette Ligue des Champions qui est notre objectif principal. On joue un concurrent direct. Ce sera à celui qui ne lâchera plus. Onze joueurs, de vrais guerriers, de vrais bonhommes pour remporter les matches qui restent. On a encore un espoir». Ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions une deuxième année de suite serait un immense fiasco, d'autant que l'OL n'avait que ça à jouer avec la Coupe de France.

Ce que pense Anthony Lopes : «ce serait un échec total. Mais ce n'est pas du tout dans ma tête. Je ne pense qu'à gagner dimanche. On sait qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il ne faut pas se relâcher. C'est sûr qu'une deuxième année sans Ligue des Champions, ce serait un énorme échec». Rudi Garcia, lui, veut rester positif et ne pas y penser. «On est quatrième, on ne peut pas faire pire. Il ne faut pas faire de calcul, se lâcher et avoir les mêmes qualités que lors du match contre Monaco, même quand on a été à 10 contre 11, et que lors de la première mi-temps face au LOSC». Cette fois-ci, il faudra être concentré et appliqué 90 minutes au risque de perdre tout espoir. L'OL en est conscient.