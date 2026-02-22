Déjà une énorme polémique pour Albert Riera à Francfort !

Le 2 février dernier, Francfort annonçait l’arrivée d’Albert Riera pour remplacer Dino Toppmöller, limogé après huit matchs sans victoire et un nul concédé face au Werder Brême (3-3). L’ancien joueur de Liverpool, depuis devenu entraîneur avec un passage remarqué à Bordeaux, n’était pas le profil le plus évident pour redresser l’un des clubs les plus ambitieux d’Allemagne. Et pourtant, les résultats depuis son arrivée plaident plutôt en sa faveur : un nul arraché à l’Union Berlin (1-1), une victoire convaincante 3-0 contre Mönchengladbach et une défaite courte et cruelle sur la pelouse du Bayern Munich (3-2) dans un match où l’Eintracht a accroché le leader pendant plus d’une heure ce samedi.

Riera rend déjà fous les Allemands

Mais comme c’était attendu, Albert Riera n’a pas tardé avant de faire parler de lui pour autre chose que ses résultats. En France, où il a dirigé les Girondins (2023-2024), ses conférences de presse et son caractère jugé arrogant avaient rapidement agacé le milieu du football professionnel et ses compères entraîneurs. David Guion avait été cash. « Cela fait près de 10 ans que j’entraîne en Ligue 1 et en Ligue 2 et je n’ai jamais vu un entraîneur aussi irrespectueux de ses collègues. » Même son de cloche pour Patrice Garande. « Tout le monde sait que c’est un entraîneur qui manque d’humilité et qui a surtout manqué de respect à beaucoup de mes collègues sur les terrains. C’est un garçon que je ne connaissais pas, il m’a désagréablement surpris, mais je ne suis pas le seul. » Et même en Slovénie, son ancien président Igor Barisic, avec lequel Riera était en froid à Ljubljana, l’avait un jour qualifiée dans une interview de « bombe à retardement, d’une personne qui se prenait pour Dieu ». Le personnage est connu.

En Allemagne, visiblement, le courant ne passe pas mieux avec une partie de la presse et des anciens joueurs reconvertis dans les médias. Dans un podcast, l’ancien attaquant Martin Harnik a lâché une sortie pour le moins directe. « C’est le genre de type, je suis très honnête, à qui je ne souhaite pas le succès. Je me dis juste que ce serait assez drôle de le voir sombrer sans gloire. » Max Kruse, autre ex-joueur et co-animateur du même podcast, a emboîté le pas. « J’ai l’impression qu’il réfléchit chaque semaine à quelque chose de nouveau pour se faire remarquer. Je trouve que c’est un peu trop théâtral, ce type. » Des mots forts, qui n’ont pas tardé à remonter aux oreilles de Riera. Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse par les journalistes de BILD, le coach majorquin a fait le show comme à son habitude : « Kruse ? Qui ? Qui c’est lui ? Ce sont des footballeurs ? Je ne suis pas ici pour critiquer qui que ce soit. Mais il faut savoir une chose : quand on s’exprime, surtout en tant que personnalité publique, il y a toujours des pour et des contre. Tu ne peux me blesser que si je t’aime. Si je ne t’aime pas, tu ne peux pas me blesser. Ma femme, mes enfants, mes amis, ils peuvent me blesser. Eux, je n’en ai rien à faire. Car je sais ce que je veux et comment je le veux. » Cela aurait pu s’arrêter là.

Le dérapage de Francfort sur X

Mais c’est finalement l’Eintracht Francfort qui a mis le feu aux poudres avec une réponse fracassante sur X, interpellant directement BILD pour avoir posé la question à Riera. Le club allemand a lancé sur son compte X. « Mettons-nous d’accord sur le fait que les questions posées à notre entraîneur principal lors des conférences de presse ne doivent pas s’appuyer sur des opinions exprimées dans un podcast où l’un des deux animateurs a déjà fait le tour d’Internet avec son pénis. Tout autre comportement serait irresponsable. Merci. » La référence est on ne peut plus claire. En 2016, une vidéo à caractère sexuel impliquant prétendument Max Kruse avait en effet circulé sur les réseaux sociaux, au point de contribuer à son exclusion de la sélection nationale allemande par Joachim Löw pour manque de professionnalisme. De quoi provoquer de vives réactions. Albert Riera est à Francfort depuis trois semaines. Et il n’a pas fini de faire parler de lui…