La doublette Dembélé-Torres choque l’Europe, Lamine Yamal entre dans l’histoire

Un duo létal

Pour ses débuts en Europe, le Paris Saint-Germain s’est offert un récital au Parc des Princes en écrasant le Slovan Bratislava sur le score de 6 à 1. « Golden Boys », titre L’Équipe, qui met en avant deux joueurs qui ont porté le club de la capitale. Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, Ferran Torres et son coup du chapeau. Les Parisiens se sont rendu la tâche extrêmement facile face à un adversaire rapidement dépassé par l’intensité et le contre-pressing imposés. Le Figaro, parle d’un « feu d’artifice » pour démarrer la campagne européenne, alors que Le Parisien, met en avant la notion de plaisir de cette partie, qui avait tout l’air d’un entraînement ouvert au public. Du côté de la presse espagnole aussi, ce duo est mis à l’honneur. Mundo Deportivo, parle de la connexion létale entre Ousmane Dembélé et Ferran Torres. L’attaquant espagnol a parfaitement profité de l’activité du numéro 10 parisien, impliqué sur quatre buts avec deux réalisations et deux passes décisives, ainsi que de la première titularisation réussie du jeune Dro Fernández.

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Un capitaine dans l’histoire

Le FC Barcelone d’Hansi Flick a poursuivi sa marche triomphale en écrasant Feyenoord 5-1, signant déjà sa quatrième manita en cinq matchs cette saison. Avec 22 buts inscrits sur cette série, un record d’efficacité qui n’avait plus été atteint depuis 1950, le pari offensif du club s’avère payant sous l’impulsion de Raphinha et de Lamine Yamal. Entre la forme étincelante du Brésilien, la précocité du jeune catalan et l’intégration rapide de Gabriel Jesus, le Barça envoie un signal fort à toute l’Europe. Mundo Deportivo, parle d’un match spectaculaire, mais se concentre surtout sur Lamine Yamal. À seulement 19 ans et 59 jours, l’Espagnol a écrit une nouvelle page d’histoire en devenant le plus jeune capitaine de l’histoire du FC Barcelone, battant le record de précocité de Bojan Krkić. Entré dans ce rôle après les sorties de Raphinha et Pedri, le numéro 10 catalan a célébré ce brassard six minutes plus tard en inscrivant un superbe coup franc direct avant d’offrir une passe décisive à Gabriel Jesus.

La presse française a choisi son Ballon d’Or

Après son très bon match, Ousmane Dembélé relance le débat pour le Ballon d’Or à l’image du Parisien qui parle« d’un match de Ballon d’Or pour Dembélé ». Auteur d’un doublé et de deux passes décisives face à Bratislava, le Français a livré une prestation magistrale pour sa première apparition de la saison en Ligue des champions. Omniprésent et tranchant dans ses initiatives, le numéro 10 parisien a affiché une superbe complicité avec Ferran Torres tout en rappelant les raisons de sa présence parmi les prétendants au Ballon d’Or. À quelques semaines de la cérémonie londonienne, l’international français relance idéalement sa dynamique et réaffirme ses grandes ambitions individuelles comme collectives. L’Équipe, va dans le même sens en titrant : « Au bon souvenir de Dembouz ». « Le Ballon d’Or en titre a retrouvé ses standards et a envoyé un message aux jurés », ajoute également le média.