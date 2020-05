OL : Jean-Michel Aulas charge le gouvernement dans un courrier adressé aux parlementaires

La décision de la Ligue de Football Professionnel fait toujours parler. Le 30 avril dernier, le Conseil d'administration de la LFP a tranché et la Ligue a donc mis officiellement fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1, mais aussi de Ligue 2. Pour déterminer le classement, un système de quotients a été choisi tout en s'arrêtant à la 28e journée. Du coup, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, deuxième et troisième, verront par exemple la Ligue des Champions dans quelques mois. Mais il n'y a pas que des heureux.

Avec ce choix, la LFP s'est attirée les foudres de plusieurs clubs, dont l'Olympique Lyonnais. Septième de Ligue 1, le club rhodanien ne disputera aucune coupe d'Europe lors de l'exercice 2020-2021, sauf si la finale de Coupe de la Ligue BKT contre le PSG se joue en août (et si l'OL la gagne, il jouera la Ligue Europa). Mais pour le moment, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, tente tout pour que la LFP revienne sur sa décision. Sorties médiatiques, communiqués... JMA a utilisé plusieurs moyens pour se faire entendre, en vain pour le moment. Mais le boss de l'OL a opté pour une autre solution dernièrement.

JMA s'adresse directement à la Ministre des Sports

D'après les informations du Parisien, Jean-Michel Aulas a tout simplement envoyé une lettre aux sénateurs et députés pour tenter de se faire entendre. Et dans celle-ci, le président de l'Olympique Lyonnais a décidé d'utiliser des mots forts. L'homme d'affaires âgé de 71 ans a par exemple directement chargé la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu : « par ailleurs, Madame la ministre des Sports a annoncé que si elle avait eu 3 ou 4 propositions sur la table différentes et bien voilà on aurait peut-être acté les choses différemment. Or, je me permets de vous rappeler qu'il existait d'autres scénarios permettant de redémarrer début août notamment via un système de play-offs. »

Et comme dimanche dans le communiqué du club, Jean-Michel Aulas affirme qu'il y a encore du temps pour faire marche arrière : «je pense qu'on est actuellement dans une mauvaise direction mais ce n'est peut-être pas trop tard pour essayer d'imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent tant sur le plan politique que sanitaire et sportif.» Avec la reprise de la Bundesliga ce week-end et les dernières bonnes nouvelles en Italie, Jean-Michel Aulas a ensuite utilisé de nombreux exemples de nos voisins pour appuyer ses propos. Mais ce n'est pas tout.

«Il est toujours possible de revenir sur sa position»

Car dans quelques jours, le gouvernement va prendre de nouvelles mesures concernant le déconfinement et la lutte contre le Covid-19. Et pour Jean-Michel Aulas, il va falloir que tout le monde fasse attention à ça : «si ce texte est adopté, dès lors qu'une ordonnance interviendrait, il conviendra de se prononcer sur sa conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme qui n'autorisent de telles validations que s'il est possible de faire état de raisons impérieuses d'intérêt général.»

«Je vous propose que vous puissiez solliciter Madame la ministre des Sports sur le fait qu'il est toujours possible de revenir sur sa position pour terminer la saison dans les semaines à venir et se laisser du temps pour décider définitivement selon l'évolution de la situation sanitaire», conclut Jean-Michel Aulas dans sa lettre. Après avoir multiplié les interviews, le président de l'OL tente donc autre chose avec ce courrier. Reste désormais à savoir si tout ça sera payant.