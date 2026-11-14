Equipe de France : Zidane annonce une bonne nouvelle avant la Turquie

Zinédine Zidane veut rapidement tourner la page après la première défaite de son mandat à la tête de l’équipe de France. Battus par l’Italie (3-1) jeudi, les Bleus doivent désormais se remobiliser avant de recevoir la Turquie dimanche à Bordeaux, pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. En conférence de presse, le sélectionneur s’est montré rassurant sur l’état de son groupe, même si un dernier entraînement doit encore permettre de faire le point sur les disponibilités de chacun. « On est tous disponibles normalement. Mais il faut attendre le dernier entraînement », a-t-il expliqué.

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Le technicien français n’a pas voulu s’attarder sur le revers concédé à Milan, tout en reconnaissant que tout n’avait pas fonctionné. « On sait ce qu’on a fait en Italie. On a fait de belles choses mais quand vous perdez, il y a des choses qui se sont moins bien passées », a-t-il analysé. Alors qu’un point pourrait suffire aux Tricolores pour atteindre les quarts de finale, Zidane refuse de calculer et entend terminer sur une victoire. « Même si un point suffit, notre objectif est de toujours gagner le match, demain. Il va falloir faire un gros match. »