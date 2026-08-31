Rennes finalise l’arrivée de Boulaye Dia

Sauf revirement de situation, Boulaye Dia va faire son retour en Ligue 1 à 29 ans. L’attaquant de la Lazio s’était déjà mis d’accord avec le Stade Rennais qui cherchait un remplaçant à Breel Embolo (vendu à l’Atlanta). Ce soir, le Sénégalais s’est rapproché un peu plus de la Bretagne.

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Rennes et la Lazio finalisent le prêt de l’attaquant avec une obligation d’achat fixée à 8 M€. Cinq ans après avoir quitté Reims et après deux ans passés à Rome (14 buts inscrits en 81 matches), Dia s’apprête à revenir en France.