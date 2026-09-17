OM-PSG : le CUP saisit la justice après l’interdiction de déplacement à Marseille

Le Collectif Ultras Paris a décidé de passer à l’offensive judiciaire avant le Classique entre l’OM et le PSG, prévu dimanche à 20h45 au Vélodrome. Une nouvelle fois interdits de déplacement à Marseille, les supporters parisiens veulent saisir en urgence le Conseil d’État afin de contester l’interdiction ministérielle à venir et demander l’annulation de l’arrêté préfectoral pris le 28 août. « Onze ans d’interdictions, ça suffit ! », dénonce le CUP dans un communiqué. Les supporters du PSG n’ont plus été autorisés à se rendre au Vélodrome depuis 2015, tandis que les fans marseillais sont également privés des déplacements à Paris.

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Le CUP dénonce surtout l’absence de dialogue avec les autorités malgré la succession de six préfets en onze ans. « Cette fois, nous avons décidé d’utiliser tous les moyens de droit à notre disposition pour défendre notre liberté de déplacement et notre droit à soutenir notre club », explique le groupe, qui assure ne réclamer « aucun privilège » mais simplement que « le droit soit respecté ». Les autorités peuvent interdire ou restreindre le déplacement de supporters lorsque leur présence est considérée comme susceptible de provoquer de graves troubles à l’ordre public. La bataille se jouera donc désormais devant la justice à quelques jours du Classique.