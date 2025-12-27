CAN 2025 : le Nigeria file en 1/8es au terme d’un match fou contre la Tunisie

Le Nigeria revient le couteau entre les dents. Malgré quelques sueurs froides en fin de rencontre, les finalistes de la CAN 2023 ont rappelé ce soir qu’il allait falloir compter sur eux jusqu’au bout lors de cette CAN. Quatre jours après leur succès décroché face à la Tanzanie (2-1), les Super Eagles ont validé leur billet en 1/8e de finale aux dépens de la Tunisie (3-2). On n’avait pas attendu ce soir pour découvrir les qualités de Victor Osimhen dans les airs, mais cette fois, l’attaquant a dû s’armer de patience avant de montrer la voie aux siens.

Masqué ou pas, l’ex-Lillois n’avait visiblement pas les yeux en face des trous en début de match : il caviardait une première action en or de la tête sur un centre d’Adams (9e), puis croquait encore la feuille à peine trois minutes plus tard, quasi dans la même configuration avec un centre venu de droite, cette fois de Lookman sur corner, et une tête au-dessus de la barre aux 11 mètres (12e). Puis quand il pensait se laver de la maladresse en poussant le ballon dans le but vide, il était rattrapé pour un hors-jeu au moment de la frappe d’Adams (18e).

Lookman impliqué sur trois buts… mais le Nigeria se fait peur

Il n’était pas plus inspiré sur ce ballon brossé par Bassey (28e), mais c’est finalement dans l’adversité qu’il faisait mal. Il fallait attendre un temps fort des Tunisiens pour le voir rectifier le tir et marquer sur ce centre téléguidé de Lookman. L’attaquant de 27 ans se faisait oublier dans le dos de Talbi, et plaçait un coup de tête violent (44e, 1-0). S’en suivait une célébration un peu trop chambreuse au goût de l’arbitre, qui le sanctionnait d’un carton jaune. Trop frileux, les Tunisiens brillaient encore par leur absence au retour des vestiaires. Ndidi faisait ressortir leurs limites en marquant lui aussi de la tête, et toujours avec un Lookman à la baguette (50e, 2-0).

La réussite tournait largement à l’avantage des Nigérians, heureux de finir la rencontre à 11 après ce tacle brutal d’Ajayi sur Mejbri. Lookman s’offrait même le but du 3-0 après un énorme travail d’Osimhen sur le côté (67e, 3-0), mais ce n’était pas assez pour ébranler les Aigles de Carthage, qui se réveillaient curieusement à 15 minutes de la fin. Coupable sur le deuxième but nigérian, Talbi réduisait l’écart sur un ballon déposé par Mejbri (74e, 3-1), tandis qu’Ali Abdi sonnait la révolte sur penalty après une main d’Osayi-Samuel (87e, 3-2). Pourquoi la Tunisie a tardé à montrer son vrai visage dans ce match ? Le sélectionneur Sami Trabelsi serait bien tenté de trouver les réponses à cette question. En jouant pareille partition dès le début, ses hommes ne seraient peut-être pas rentrés les mains vides de ce match. En attendant, ils joueront leur deuxième place face à la Tanzanie.