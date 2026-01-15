Süper Lig
Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à de la prison !
@Maxppp
Ce jeudi, deux joueurs du club turc de Fenerbahçe ont été condamnés à seize mois de prison avec sursis. Une décision de justice qui fait suite à l’agression en mai 2024 du directeur du stade de Galatasaray, à l’issue d’un derby tendu entre les deux équipes, remporté par le Fener (1-0).
Ce jour-là, le défenseur néerlandais Jayden Oosterwolde et le milieu offensif turc Mert Hakan Yandas s’en étaient pris à Ali Çelikkiran, qui s’était vu diagnostiquer une fracture cervicale, selon un rapport médical cité dans l’acte d’accusation. Fernerbahçe n’a pas souhaité commenter cette décision précise l’AFP.
