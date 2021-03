OM : le constat d’Alvaro sur la claque face à Nice

Ce samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a été surpris et giflé par l’OGC Nice à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Avec cette défaite 3-0, les Phocéens enregistrent leur première défaite sous l’ère Sampaoli après deux victoires lors des deux premières rencontres avec le technicien argentin sur le banc. Après la rencontre, Alvaro Gonzalez a tenté d’analyser le match au micro de Canal+.

«Oui on peut parler de rechute. On a essayé aujourd’hui d’appliquer ce que le coach nous a enseigné cette semaine. On a eu les occasions, mais on a pas réussi à marquer. Il y a des choses positives, mais on prend trois buts quand même. Notre première période est bonne, mais il nous manque le but malgré qu’on ait fait des bonnes choses pour marquer, mais la seconde période n’était pas bonne et il faut faire les choses mieux pour prendre des points en Ligue 1», a-t-il expliqué. Sampaoli et ses joueurs auront l’occasion de travailler avec cette trêve internationale qui arrive, avant de retrouver le Stade Vélodrome face à Dijon le 4 avril prochain.