Le Bayern Munich menace brutalement ses stars

Le Bayern Munich est dos au mur. Ce soir, les Allemands vont devoir réaliser un miracle pour se qualifier pour les 1/2 finale de la Ligue des Champions. Battus 3 à 0 la semaine dernière à l’Etihad Stadium, ils auront fort à faire pour réussir à faire tomber Manchester City. Si tout est possible dans le football, les hommes de Thomas Tuchel devront faire le match parfait pour atteindre le tour suivant de la compétition reine. Ce qui est un objectif prioritaire pour les pensionnaires de l’Allianz Arena.

Kahn tape du poing sur la table

En cas d’élimination ce mercredi, ils perdraient gros. Avant le limogeage de Julian Nagelsmann, les Bavarois étaient encore lice sur tous les tableaux. Ce soir, il pourrait ne rester que la Bundesliga. En effet, le Bayern Munich a été éliminé de la Coupe d’Allemagne par Fribourg. Un premier couac pour Tuchel, qui fait avec les moyens du bord et une équipe pas assez équilibrée (manque un attaquant notamment, ndlr). La défaite mardi dernier face aux Skyblues, match après lequel Sadio Mané a frappé Leroy Sané dans les vestiaires, a été le second.

Puis, le nul face à Hoffenheim le week-end dernier en Bundesliga a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Selon Bild, Oliver Kahn a explosé de colère en tribunes. «L’élimination en coupe, le 1-1 samedi contre Hoffenheim; bien sûr, nous avions imaginé les choses différemment», a d’ailleurs lâché le PDG au média allemand. L’ancien gardien en a également profité pour mettre un gros coup de pression aux joueurs, notamment aux stars de l’équipe. Il estime qu’il manque beaucoup de choses aux champions d’Allemagne et qu’ils doivent rectifier le tir.

Les stars pointées du doigt

« Nous avons plus de 20 joueurs nationaux dans notre effectif, ce n’est certainement pas à cause de la qualité sportive. Au final, il y avait trop peu de volonté. L’incohérence est notre cohérence, cela ne peut pas être la revendication de cette équipe (…) Tout le monde doit savoir en quoi consiste la phase décisive de la saison : montrer qui est le Bayern Munich. Nous n’avons une chance contre Manchester City que si nous nous battons sur le terrain.» En public, Kahn a donc tiré la sonnette d’alarme. Hasan Salihamidzic, lui, le fait en privé.

Selon la publication allemande, le directeur sportif, pointé du doigt pour son mercato, multiplie les discussions en tête-à-tête avec les joueurs. Il leur demande de prendre leurs responsabilités et d’avoir plus de leadership. Il attend surtout des stars de l’équipe qu’elles fassent leur autocritique et qu’elles assument leur statut. Le dirigeant, visiblement remonté, n’acceptera plus d’excuses. Tous les dirigeants sont d’accord sur le fait que chaque joueur doit prouver individuellement qu’il est assez bon pour évoluer au Bayern. En fin de saison, ils feront un bilan et mettront dehors ceux qui n’ont pas l’état d’esprit pour évoluer dans le club. Une réponse des joueurs est donc attendue ce soir face à Manchester City à 21 heures.

