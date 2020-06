Chelsea : la condition pour recruter Ben Chilwell

Après avoir officialisé le recrutement Hakim Ziyech (26 ans) pour 40 millions d'euros en provenance de l'Ajax et alors qu'ils sont en passe de s'offrir Timo Werner (24 ans), l'attaquant du RB Leipzig, les Blues ont déjà frappé très fort sur le marché des transferts. Mais Chelsea ne veut pas s'arrêter là et a fait de Ben Chilwell (23 ans) sa priorité alors que Marcos Alonso (29 ans) et Emerson (25 ans) pourraient tous deux quitter Londres et laisser vacant le poste de latéral gauche cet été.

Alors que la concurrence est rude pour le défenseur de Leicester (Manchester City et Tottenham sont sur le dossier), les pensionnaires de Stamford Bridge estiment que s'ils arrivent à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ils seront en bonne position pour attirer Ben Chilwell dans leurs filets cet été, d'après le Daily Mail. Chelsea pointe actuellement à la 4e (et dernière) place qualificative pour la C1 en Premier League, avant la reprise du championnat mercredi.