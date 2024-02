Droits TV : la Ligue 1 reçoit enfin une bonne nouvelle !

À moins de trois mois de la fin de la Ligue 1, nul ne sait encore combien vont rapporter les droits TV du championnat de France pour la saison prochaine, et ce, même si secrètement, l’ensemble du football français espère toujours le milliard d’euros. Les négociations de gré à gré traînent en longueur au grand dam de Vincent Labrune et de la plupart des présidents des 18 clubs de L1.

Dans ce marasme et ce flou artistique, il y a tout de même une bonne nouvelle. Selon L’Équipe, la LFP peut espérer augmenter de 50 % ses droits à l’international. Ce montant devrait représenter 40 M€ et porter le total des droits TV à l’international à 120 M€. On restera malgré tout très loin des 2 milliards d’euros annuels versés en Premier League pour les droits TV internationaux vendus sur toute la planète par le championnat anglais…