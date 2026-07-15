Équipe de France : Rayan Cherki s’agace contre un journaliste après une question sur Lucas Digne
Alors que son transfert annoncé au Paris Saint-Germain faisait les gros titres de la presse française avant la demi-finale de Coupe du Monde face à l’Espagne, Lucas Digne a vécu un calvaire contre la Roja. Coupable sur le penalty ayant provoqué l’ouverture du score espagnole, le latéral français a souffert. Et quand un journaliste français a demandé à Rayan Cherki comment se sentait le joueur d’Aston Villa, l’ancien Lyonnais s’est un peu agacé.
🇫🇷 Cherki est toujours spontané et sincère dans ses réactions.— EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) July 15, 2026
Sa réponse est parfaite. pic.twitter.com/zbazqt4hG9
« Tu penses que je vais te répondre quoi ? Qu’il pleurait ? Qu’on lui a mis la tête dedans ? Non, ce sont des faits de jeu, c’est le football. On se doit de l’emmener avec nous. Il se doit d’être avec nous. À la mi-temps on était tous ensemble. On savait que le deuxième but allait être super important. (…) Aujourd’hui la déception est immense », a-t-il confié en zone mixte.
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