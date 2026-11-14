RC Lens : les coulisses de l’arrivée surprise de Didier Digard

Il y a encore deux semaines, Didier Digard était mis à pied par Le Havre, dernier de Ligue 1 et sèchement battu par le PSG (1-5). L’entraîneur français était sans doute loin de s’imaginer que 14 jours plus tard, il serait sur un autre banc de Ligue 1, qui plus est, celui d’une équipe disputant la Ligue des Champions. C’est pourtant le nouveau tournant de la carrière de l’ancien milieu de terrain de 40 ans, officiellement nommé entraîneur du RC Lens jusqu’en 2028, vendredi soir. En début de semaine, nous vous indiquions en exclusivité que son profil était suivi par la direction sportive lensoise pour remplacer Yannick Cahuzac. Pour autant, la priorité du bord artésien se nommait bien Pierre Sage, tandis que la piste Walid Regragui était aussi étudiée.

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Dans son édition du jour, le journal L’Équipe est revenu sur les coulisses de l’arrivée de Digard. Une dizaine de candidats ont été auditionnés par la direction, mais seuls les profils de Sage, Regragui et, donc, Digard avaient été retenus. Le discours de l’ancien coach de l’OGC Nice a séduit Jean-Louis Leca (directeur sportif) et Benjamin Parrot (directeur général). L’ultime étape s’est déroulée vendredi, avec un entretien entre Digard et le président Joseph Oughourlian, à Londres.

Des motivations également économiques

Si Digard a finalement été retenu, c’est en partie grâce à son leadership, son calme durant les discussions et son expérience réussie au Havre, où il a maintenu le club normand en Ligue 1 malgré des moyens limités. Le RCL a aussi apprécié sa capacité à redresser une équipe niçoise en difficulté en cours de saison, après avoir remplacé Lucien Favre début 2023. Certaines considérations financières et au niveau du staff ont également pesé dans la décision. Walid Regragui a, de son côté, été pénalisé par son inexpérience dans un club européen.

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Affaibli par son mercato d’été peu concluant et deux changements d’entraîneur, Lens devait aussi assumer les indemnités de départ de Dino Toppmöller et de Yannick Cahuzac. Le licenciement de ce dernier aurait par ailleurs coûté environ 500 000 euros. Didier Digard, lui, a accepté des conditions salariales compatibles avec les exigences lensoises. Attendu dès ce samedi à l’entraînement, il retrouvera surtout Jean-Clair Todibo, qu’il a entraîné au Gym, ou encore Florian Thauvin, qui est représenté par le même agent que lui. Le nouveau technicien artésien aura pour mission de remettre sur pied un Lens encore marqué par sa déculottée contre Côme (1-9), puis par sa défaite contre l’OM (1-2).