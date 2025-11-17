Barrages CdM 2026 : les folles accusations du Nigéria après la défaite face à la RD Congo

Vainqueur du Nigéria (1-1, 4-3 t.a.b) ce dimanche, la République démocratique du Congo disputera donc le tournoi intercontinental à Guadajama (Mexique), en mars prochain où elle jouera directement la finale des barrages, grâce à son classement FIFA. Une consécration pour la bande à Chancel Mbemba, qui pourrait donc retrouver la plus prestigieuse des compétitions pour la première fois depuis 1974 et son unique participation au Mondial sous le nom de Zaïre. Le réveil, ce lundi matin, est en revanche bien plus douloureux pour le Nigéria, qui voit s’envoler définitivement le rêve américain.

La suite après cette publicité

Dimanche soir, après ce choc tant attendu, Eric Chelle, sélectionneur des Super Eagles, peinait d’ailleurs à digérer. Fou de rage après le penalty décisif de Chancel Mbemba, l’ancien défenseur de Valenciennes (2003-2008) et de Lens (2008-2011) s’était ainsi dirigé vers le banc adverse en tentant de s’en prendre à un membre du staff, qui aurait eu un comportement insultant en sa direction. En conférence de presse, le coach de 48 ans a logiquement été invité à commenter ce coup de sang.

La suite après cette publicité

Eric Chelle accuse le staff adverse de sorcellerie

«Pendant toute la séance de tirs au but, le gars de la RD Congo a fait du vaudou», a finalement indiqué le sélectionneur des Super Eagles en anglais à ESPN. Avant d’ajouter : «à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois… C’est pour ça que j’étais un peu nerveux contre lui». Invité à reproduire la scène à laquelle il a assisté, l’ancien joueur malien a mimé un geste de balancier avec son bras droit. «Quelque chose comme ça… Je ne sais pas si c’était de l’eau ou quelque chose comme ça».

Malgré la frustration, Eric Chelle - nommé sur le banc nigérian en janvier 2025 - va désormais devoir digérer cet échec. De son côté, la RD Congo jouera, elle, son billet pour la compétition en mars prochain avec cinq autres équipes (dont la Nouvelle-Calédonie, la Bolivie, une nation asiatique et deux de la zone Concacaf). Pour rappel, deux tickets seront attribués pour le Mondial, où 32 sélections sont d’ores et déjà assurées d’y participer.