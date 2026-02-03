Youth League : l’OM explose contre le Real Madrid et prend la porte, Monaco renversé par Bruges

Alors que la Ligue des Champions va nous offrir ses fameux barrages d’ici une dizaine de jours, la version U19, la Youth League nous proposait plusieurs 1/16e de finale ce mardi. Alors que le Paris Saint-Germain défiera demain le Dinamo Minsk, deux autres représentants français étaient en lice. C’était le cas de l’Olympique de Marseille qui a affronté le Real Madrid. Les Phocéens se sont bien battus dans un match prolifique. Thiago Pitarch (17e) a ouvert le score pour les Merengues avant que Mohamed Baradji égalise (25e). Juste derrière, Anis Doubal concédait un but contre son camp (27e) mais Tadjidine Mmadi égalisait avant la pause sur penalty (42e). Le Real Madrid obtenait un penalty au retour des vestiaires et Daniel Yanez remettait la Casa Blanca devant (53e). Le Real Madrid enfonçait le clou via Beto Martinez (80e) et Adrian Perez (90e). Une victoire 5-2 pour le club madrilène qui élimine les Phocéens.

L’AS Monaco de son côté se déplaçait sur la pelouse du FC Bruges et démarrait fort avec des buts assez rapides de Yannick Dodo (8e) et Samuel Nibombe (31e) sur deux offrandes de Serigne Sylla. Avant la pause, les Belges ont toutefois réduit l’écart grâce au Danois Tobias Lund-Jensen (41e). En seconde période, Laurens Goemaere s’est chargé d’égaliser sur penalty (50e) et Tobias Lund-Jensen s’est offert un doublé pour enfoncer un peu plus les Asémistes (70e). Avec cette victoire 3-2, le FC Bruges vise en huitième de finale tandis que l’AS Monaco est éliminé.