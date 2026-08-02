FIFA : le Real Madrid réagit à l’abandon du projet fou d’Infantino

Le Real Madrid a salué la décision de la FIFA d’abandonner son projet de vente partielle des droits commerciaux de ses compétitions. Le club espagnol, qui avait vivement critiqué cette perspective, estime que ce retrait représente « une bonne nouvelle pour le football, pour ses institutions et, surtout, pour les millions de supporters de notre sport bien-aimé ». Dans un communiqué, le Real Madrid a également tenu à remercier « l’UEFA, les confédérations et fédérations, ainsi que toutes les institutions qui se sont opposées avec fermeté et responsabilité à ce projet », estimant que « leur unité et leur sens du devoir ont protégé le football à un moment décisif ». Le club ajoute que « les clubs sont la base sur laquelle se construit le football de sélections et la Coupe du Monde » et rappelle qu’ils « découvrent, forment, développent et mettent à disposition des sélections nationales les joueurs qui rendent ces grandes compétitions possibles ». Pour l’institution madrilène, « le football de sélections et le Mondial sont avant tout des événements d’intérêt public et constituent un patrimoine qui appartient aux nations, aux supporters et à l’ensemble de la société ».

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Le Real Madrid poursuit sa critique en affirmant que ces compétitions « ne doivent jamais être traitées comme de simples actifs financiers destinés à être commercialisés au profit de quelques-uns ». Le club assure ainsi « s’opposer fermement à toute tentative de vendre les revenus commerciaux futurs des compétitions sans en assumer les coûts ni les risques », estimant que « ce sont les clubs qui les supportent, et toute initiative visant à s’approprier les revenus futurs du football sans assumer les responsabilités qui les génèrent est inacceptable et ne doit plus jamais être envisagée ». Le Real Madrid rappelle enfin sa position déjà exprimée en Espagne lors de l’accord entre LaLiga et le fonds CVC. « Notre club s’est opposé et n’a pas participé à l’époque à l’opération par laquelle LaLiga a engagé un pourcentage des revenus audiovisuels futurs des clubs pendant cinquante ans en échange de l’entrée d’un fonds privé comme CVC. Hypothéquer pendant un demi-siècle des revenus qui reviennent aux clubs, qui assument la totalité des coûts et des risques, constitue un précédent que le football ne doit pas reproduire, que ce soit dans notre pays ou au niveau international », conclut le club merengue.