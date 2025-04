Serie A : Côme enchaîne à Lecce

Et de trois pour Côme ! Les hommes de Cesc Fabregas sont allés gagner sur la pelouse de Lecce (3-0) durant cette 33e journée, et enchaînent une troisième victoire de suite en Serie A. Ils officialisent quasiment leur maintien en fin de saison, alors que les Giallorossi, premier non relégables, sont à la merci de Venise, deux points derrière.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Côme 39 33 -5 10 9 14 43 48 14 Hellas 32 32 -29 9 5 18 30 59 15 Cagliari 30 32 -15 7 9 16 32 47 16 Parme 28 32 -14 5 13 14 37 51 17 Lecce 26 33 -32 6 8 19 23 55 18 Venise 24 32 -19 4 12 16 25 44 19 Empoli 24 32 -26 4 12 16 24 50 20 Monza 16 33 -31 2 10 21 25 56 Voir le classement complet

Malgré l’absence de Maxence Caqueret dans leur onze de départ, les Lariani n’ont jamais tremblé durant cette rencontre. Ils l’ont emporté grâce à un doublé du jeune Diao (33e et 90e+1), déjà auteur de ses 7e et 8e buts en 15 matchs de championnat seulement. Goldaniga a lui aussi participé à la fête (84e).