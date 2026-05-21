Jamal Musiala reconnu coupable d’un accident de la route

Jamal Musiala a été impliqué dans un grave accident de la route en avril 2025. En effet, sur l’autoroute A8, près de Neubiberg/Oberhaching en Bavière, le milieu offensif du Bayern Munich était au volant de son Audi RS e-tron GT Performance et a percuté une VW Golf bleu-noir. Le conducteur du véhicule, un homme de 30 ans, ainsi que sa passagère de 26 ans, ont été légèrement blessés et souffrent ainsi d’une légère commotion cérébrale comme l’indique BILD. Musiala, et sa sœur Latisha, âgée de 16 ans, n’ont pas été blessés. Or, les deux voitures ont été détruites et les dégâts sont estimés… à environ 200 000 euros. Le permis de conduire de l’international allemand lui a donc été retiré dans la foulée.

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Par ailleurs, la source locale a appris qu’il avait reconnu ses torts dans cet accident. « Il est vrai que j’ai eu un accident en avril 2025, dont je suis également responsable. J’en assume évidemment la responsabilité. Je suis d’autant plus reconnaissant que, par mon inattention, personne n’ait été gravement blessé » a-t-il déclaré, avant de poursuivre très honnêtement. « J’ai accepté la sanction ainsi que l’interdiction de conduire qui m’ont été infligées. L’accident a vraiment été un événement marquant, que j’ai dû digérer par la suite. Aujourd’hui, je suis simplement heureux et reconnaissant que ni les autres ni moi n’ayons été gravement blessés ».