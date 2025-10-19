Le geste d’Hansi Flick choque l’Espagne, David Beckham impliqué dans un projet de rachat de Manchester United

Le Barça gagne, Hansi Flick dérape

Le Barça a retrouvé le chemin du succès hier, mais non sans difficulté. Ronald Araujo a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, suffisant pour qu’Hansi Flick laisse parler sa joie… un peu trop démonstrative. L’entraineur allemand s’est fait remarquer par une célébration qui l’a vu se faire expulser et qui le privera du prochain Clasico contre le Real Madrid la semaine prochaine. Lors de la célébration du but d’Araujo, Flick a fait un double bras d’honneur qu’il a assuré ne pas avoir dirigé contre quelqu’un en particulier. Un geste qui fait polémique en Espagne. Le technicien allemand pourrait recevoir une grosse sanction.

La suite après cette publicité

David Beckham de retour à Manchester ?

En Angleterre, David Beckham serait intéressé à l’idée de participer à un projet de rachat de Manchester United. Un consortium des Émirats Arabes Unis souhaiterait racheter Manchester United et aurait approché la légende anglaise du club pour qu’il soutienne cette opération en devenant ambassadeur de la candidature. Beckham, de son côté, a exprimé son intérêt pour le club et son désir de voir une stabilité dans la propriété, se déclarant ouvert à jouer un rôle dans le changement de direction du club. Son soutien est vu comme un atout majeur pour convaincre les supporters et faciliter la transition. Le sujet de la vente du club est donc remis sur la table.

L’OM leader, mais perd Gouiri

L’OM est en tête de la Ligue 1 ce dimanche. Grâce à son succès 6-2 contre Le Havre, Marseille a pris la première place devant le PSG. Un quadruplé de Mason Greenwood a propulsé l’OM après une séquence arbitrale qui a fait enrager Didier Digard. Gauthier Lloris a été exclu, ce qui a totalement changé le match alors que les Normands menaient 1-0. Derrière, la furia marseillaise s’est abattue sur le but havrais. L’autre nouvelle de la soirée, et elle est mauvaise, c’est l’absence confirmée d’Amine Gouiri. L’international algérien va se faire opérer de l’épaule, il devrait manquer trois mois de compétition, dont la Coupe d’Afrique des Nations en décembre prochain.