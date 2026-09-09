Bayern Munich : nouvelles rassurantes pour Jamal Musiala

Max Eberl s’est montré rassurant concernant la situation de Jamal Musiala, dont les problèmes de santé sont désormais connus du grand public. Le directeur sportif du Bayern Munich a expliqué que le club suivait cette situation depuis déjà un certain temps et que son évolution était actuellement positive. « Contrairement au grand public, cette situation fait partie de notre quotidien depuis un certain temps. Pour l’instant, je suis optimiste. Son traitement a été augmenté et les choses évoluent favorablement », a-t-il confié. Le Bayern entend désormais avancer avec prudence et sans précipiter le retour de son milieu offensif.

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Eberl souhaite surtout que Musiala puisse retrouver de la tranquillité dans cette période délicate. « Il est important maintenant de lui laisser le calme dont il a besoin. J’espère que, lorsqu’il sera de retour sur le terrain, l’attention se portera à nouveau sur le football, que les gens le laisseront tranquille et lui apporteront leur soutien. » Le dirigeant bavarois ne fixe donc aucune échéance précise, privilégiant la santé du joueur et une évolution progressive de sa situation avant de penser à son retour à la compétition.