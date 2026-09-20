L’arbitre du derby Atlético de Madrid - Real Madrid quitte le stade en riant

Ce ne sont pas des images qui vont calmer le climat après le derby de Madrid. Ce dimanche, l’Atlético de Madrid s’est imposé 2-1 sur sa pelouse contre le Real Madrid. Un match marqué par l’expulsion de Dean Huijsen et sur deux situations litigieuses avec Kang-in Lee et Cristian Romero. Ce qui a fait dégoupiller le coach merengue José Mourinho contre l’arbitrage.

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😂 Ortiz Arias, ÁRBITRO del DERBI, abandona el estadio RIÉNDOSE.



📺 ¡Esta noche, programón a las 12 en Cuatro! pic.twitter.com/kOuePVzb5q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2026

«Tout a été très étrange. L’arbitre était connu une semaine à l’avance. Cette information sort habituellement seulement 24 heures avant le match. Ensuite, il y a le fait qu’il n’est pas un arbitre international, ce qui suggère qu’il n’est pas exactement un officiel de premier plan. Le pauvre gars est venu ici et n’a pas pu gérer la pression», a-t-il notamment expliqué. Partant en voiture, l’arbitre Ortiz Arias a été aperçu en train de rire au moment de sortir du stade dans une vidéo prise par El Chiringuito. Cela ne va pas aider à éteindre la polémique.