Manchester City : la nouvelle sortie loufoque de Pep Guardiola sur Rayan Cherki

Ce samedi, Rayan Cherki a encore régalé. Titulaire pour le quatrième match de suite en Premier League, le prodige français a inscrit un but et délivré une passe décisive dans le succès de Manchester City face à Nottingham Forest (1-2). Ayant enfin la pleine confiance de Pep Guardiola, le Lyonnais compile deux buts et sept passes décisives en treize matches de Premier League. Un bilan impressionnant qui choque en Angleterre et rend fou son entraîneur.

Oscillant entre l’amour et les critiques constructives envers son prodige, Guardiola s’est encore livré à une déclaration folle au sujet de son numéro 10 après le match : «quand vous célébrez votre but comme ça, avec une telle émotion, les joueurs comprennent à quel point c’est dur. C’est vraiment un stade très, très difficile pour s’imposer. Il y a des moments où je lui crie dessus et des moments où je veux l’embrasser. On a vraiment une relation ambivalente. Je veux lui permettre d’exprimer son incroyable talent.»