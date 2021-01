La presse espagnole fracasse encore Eden Hazard

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane l'a encore défendu en conférence de presse. Au sortir de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne perdue contre l'Athletic (2-1) à Malaga, Eden Hazard a une nouvelle fois vu le coach du Real Madrid voler à son secours. Mais la patience des observateurs de l'autre côté des Pyrénées est arrivée à son terme. Après une nouvelle performance insuffisante du Belge, ces derniers ont sorti les dents.

Tomas Roncero, éditorialiste pour As, s'est montré très incisif à l'encontre de la recrue à plus de 100 M€ de l'été 2019. «Nous avons joué à 10 quand Hazard était sur le terrain. Ça suffit de l’attendre. Il ne peut pas être titulaire, il est nul à gauche. Hazard est comme Casper, on dirait un fantôme errant avec le ballon dans les pieds. Une tristesse», a lancé le journaliste espagnol, passablement irrité.

Son crédit est épuisé

Son homologue à Marca, Carlos Carpio, a lui aussi très peu apprécié la prestation du Diable Rouge, remplacé à un quart d'heure de la fin de la rencontre par Vinicius Jr. «Il continue à perdre du crédit à chaque match passé sur le terrain pendant que Zidane demande encore de la patience au bout de 18 mois. C'est terminé», a-t-il confié dans son édito. Même son de cloche pour son collège Roberto Gomez : «on attend toujours le Belge. Il n’est toujours pas là et c’est triste.»

Crédité d'une petite étoile par Marca et d'un zéro pointé par As, l'ancien Lillois n'est pas épargné par les quotidiens pro-Real après son nouveau match «sans étincelle, sans envie» (Marca). Et pourtant, ZZ l'avait placé dans un système sur mesure pour qu'«il trouve enfin sa place dans la vie madrilène» (As). Il n'en a rien été et ses deux seules tentatives ont été «aussi ratées que son recrutement jusqu’ici», juge As. C'est ce qui s'appelle avoir la presse à dos...