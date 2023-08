Les négociations avancent très vite entre le FC Barcelone et l’Atlético pour João Félix

La suite après cette publicité

Les joueurs passent et le temps commence à presser pour l’Atlético de Madrid et João Félix (23 ans). Puni par son club après ses déclarations d’amour au FC Barcelone, le milieu offensif a en plus de cela été pris à parti par des supporters colchoneros, qui n’ont pas digéré non plus sa dernière intervention médiatique. Mais à deux semaines de la fermeture du mercato, il est en passe de devenir un poids mort pour son club, surtout s’il ne le fait pas jouer.

Sa relation avec Diego Simeone est toujours aussi difficile, il faut donc trouver une solution. Celle-ci devrait venir du FC Barcelone justement. Grâce à l’entremise de Jorge Mendes, qui est arrivé hier en Catalogne pour discuter avec la direction des Blaugranas de la situation de plusieurs de ses joueurs comme Ansu Fati et João Félix, le dossier est en passe de se débloquer. Même si le joueur portugais n’est pas la priorité de Xavi, un renfort offensif est demandé.

Un prêt payant est à l’étude

D’après les informations de Sky Sport Italia, des discussions ont débuté et sont même déjà à un stade avancé puisqu’une offre de prêt payant de 7 à 8 M€ est à l’étude. Son départ de Madrid serait un vrai soulagement pour son club, qui craint de devoir assumer son salaire et son mauvais état d’esprit tout au long de la saison. Le Portugais ne voulait pas non plus de cette situation où il est de plus en plus isolé au sein des Matelassiers et veut tout faire pour s’en aller.

Ces derniers jours, son clan était même prêt à négocier la résiliation de son contrat (jusqu’en 2027) si aucune autre solution n’était trouvée. Il ne faudra probablement pas en arriver là. Jorge Mendes est arrivé en sauveur pour débloquer ce dossier. Recruté en 2019 en provenance de Benfica contre 127 M€, João Félix n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sur la durée à l’Atlético. L’an passé déjà, il avait été prêté à Chelsea sur la seconde partie de saison pour une réussite très relative.