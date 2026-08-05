AC Milan : le comportement de Mike Maignan choque toute l’Italie

Le cercueil de Franco Baresi a traversé une véritable haie d’honneur mardi matin devant la basilique Sant’Ambrogio de Milan. Des milliers de supporters rossoneri ont accompagné une dernière fois celui qui restera à jamais le capitaine emblématique de l’AC Milan, dans une atmosphère chargée d’émotion où les chants ont résonné sans interruption. Les tribunes improvisées autour de l’édifice religieux ont repris avec ferveur les célèbres « Il n’y a qu’un seul capitaine » et « Tu seras toujours Franco Baresi », tandis que les applaudissements couvraient le bruit des cloches. L’hommage a réuni toutes les générations du football italien. Paolo Maldini, Marco Van Basten, Daniele Massaro, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta ou encore Filippo Galli figuraient parmi les anciens coéquipiers venus accompagner leur ami. Six d’entre eux ont porté le cercueil jusqu’à l’intérieur de la basilique avant qu’un autre groupe de six légendes ne l’accompagne à sa sortie, un geste particulièrement symbolique pour saluer l’immense héritage laissé par l’ancien numéro 6 milanais. On notait aussi les présences de Riccardo Montolivo, Marco Simone, Clarence Seedorf, Fabio Capello ou encore Mauro Tassotti.

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La cérémonie a également réuni de nombreuses personnalités institutionnelles et des représentants des plus grands clubs européens. Le maire de Milan Beppe Sala, le ministre des Sports Andrea Abodi, le président de la Serie A Ezio Simonelli ainsi que le président de l’Inter Giuseppe Marotta avaient fait le déplacement. Le Real Madrid et le FC Barcelone avaient, eux aussi, envoyé des délégations afin d’honorer la mémoire de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand défenseur de l’histoire italienne. L’AC Milan était représenté par Gerry Cardinale et Paolo Scaroni, copieusement sifflés par une partie des tifosi, mais également par Christian Pulisic et Santiago Gimenez, restés en Italie pour soigner leurs blessures. Pendant ce temps, le reste de l’effectif poursuivait sa tournée estivale à Perth sous les ordres de Ruben Amorim, avec une minute de silence et un hommage qui seront également organisés lors de la prochaine rencontre disputée en Australie face à l’Inter ce mercredi.

Une absence qui fait couler de l’encre

C’est pourtant une autre absence qui a rapidement enflammé les débats de l’autre côté des Alpes. Celle de Mike Maignan. Le gardien français, capitaine de l’AC Milan depuis deux saisons et véritable leader du vestiaire, n’était pas présent pour rendre un dernier hommage à Franco Baresi. Officiellement, le portier de l’équipe de France poursuit encore ses vacances après la Coupe du Monde 2026 et devrait rejoindre directement ses coéquipiers en Australie. Une explication qui peine toutefois à convaincre une partie des supporters milanais. Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont multipliées tout au long de la journée, plusieurs tifosi estimant que le brassard de capitaine imposait une présence lors d’un moment aussi historique pour le club. L’absence du Français est rapidement devenue l’un des sujets les plus commentés de cette journée pourtant dédiée au recueillement.

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La polémique prend une ampleur particulière en raison du statut de Mike Maignan au sein du club lombard. Arrivé il y a cinq saisons pour succéder à Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien du LOSC totalise déjà 204 rencontres sous le maillot rossonero et incarne l’un des visages forts du projet milanais. Son rôle de capitaine fait de lui le dépositaire des valeurs du club et de son histoire, ce qui nourrit encore davantage l’incompréhension des supporters. Certains messages publiés en Italie se montrent d’une rare virulence et jugent son absence incompatible avec les responsabilités liées au brassard. Les spéculations sont d’autant plus nombreuses que Maignan avait récemment supprimé l’ensemble des publications de son compte Instagram, alimentant déjà les interrogations autour de sa situation, à l’heure où la rumeur Chelsea est relancée. Sans la moindre prise de parole du principal intéressé, cette absence continue de provoquer un vif débat dans un Milan encore plongé dans l’émotion après la disparition de son plus grand capitaine.