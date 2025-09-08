La réponse cash de la FFF à la colère du PSG pour Ousmane Dembélé

À chaque trêve internationale, tous les clubs retiennent leur souffle et espèrent ne pas être frappés par le fameux virus FIFA. Malheureusement, le Paris Saint-Germain en a déjà fait les frais durant ce mois de septembre. En effet, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont d’ores et déjà sur le flanc, eux qui se sont blessés en équipe de France. Le premier cité «souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines», a annoncé le club de la capitale. Concernant Dembouz, c’est un peu plus grave puisqu’il souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et devrait manquer environ six semaines de compétition.

Très remonté, le PSG a publié un communiqué de presse assassin contre la FFF, à laquelle une lettre avait été envoyée. «Le Paris Saint-Germain, qui suit médicalement ses joueurs tout au long de l’année et dispose d’informations précises et circonstanciées, avait transmis à la Fédération des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l’équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs. Le club déplore que ces recommandations médicales n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’Équipe de France ainsi que l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales.»

La FFF dicte sa loi

Il a été précisé ensuite que le club «souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection ainsi qu’au respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs, notamment lorsqu’ils présentent une pathologie en cours de traitement.» Les Parisiens souhaitent éviter ces situations graves qui handicapent le club. Depuis, Didier Deschamps a répondu à plusieurs reprises aux champions d’Europe 2025. Une réponse de la FFF était attendue. L’Équipe a révélé que Philippe Diallo allait répondre au PSG.

C’est désormais chose faite. Nos confrères du Figaro expliquent ce lundi que le président de la Fédération française de football a adressé ce midi une lettre à Nasser Al-Khelaïfi et au PSG. La missive n’a pas (encore) fuité. Mais le média français en connaît le contenu et en a dévoilé les grandes lignes. Diallo a défendu les salariés de la FFF, notamment le staff médical en qui il a une grande confiance. Il a aussi tenté de calmer le jeu afin que la situation ne dégénère pas entre les différentes parties. Diallo a ainsi rappelé au club francilien l’importance de la sélection nationale tricolore et qu’elle «passe avant les clubs», y compris le PSG. Le Figaro précise aussi que le patron de la FFF a adopté un «ton mesuré sans jamais aborder la question du protocole, que le PSG voulait faire évoluer.» Enfin, Diallo a terminé en évoquant les problèmes liés aux calendriers surchargés et à la gestion des joueurs. L’objectif était clairement de calmer tout le monde.