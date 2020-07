La LFP officialise les 5 changements autorisés par match !

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais s'affrontent en finale de la Coupe de la Ligue. Mais avant cette affiche de gala, le Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel s'est réuni ce vendredi. Il a notamment voté la mise en place des cinq changements autorisés en Ligue 1 comme en Ligue 2 pour la saison qui arrive. La nouvelle a été officialisée via un communiqué de presse publié sur le site de la LFP.

Réuni ce 31 juillet 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de convoquer une Assemblée Générale élective le 10 septembre 2020 en application des statuts de la LFP et conformément au protocole d’accord entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Par ailleurs, à la suite d’une consultation des clubs et en vertu des dispositions de la circulaire IFAB n°20 permettant un aménagement de la Loi du jeu n°3, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’adopter les règles suivantes pour la saison 2020/2021 : - Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 20 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 1 Uber Eats. - Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 18 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 2 BKT.